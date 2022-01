HFC verliert Torjäger Terrence Boyd und holt Joscha Wosz

Im Kampf um den Klassenverbleib in der dritten Fußball-Liga kann der Hallesche FC wohl nicht mehr auf Terrence Boyd bauen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Torjäger zum Drittliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern für eine Ablösesumme in Höhe von 300.000 Euro wechseln. Der HFC bestätigte auf dpa-Anfrage am Freitagmittag diesen Wechsel noch nicht. Der 30-jährige Boyd spielte seit Sommer 2019 für die Hallenser und sorgte mit seinen 39 Treffern in 85 Punktspieleinsätzen maßgeblich dafür, dass die Saalestädter in der dritthöchsten Spielklasse blieben.

Dagegen bestätigte der Verein die Verpflichtung von Joscha Wosz. Der 19-jährige gebürtige Hallenser wechselt auf Leihbasis von Bundesligist RB Leipzig zum HFC. «Wosz ist eine spannende Personalie. Er will sich durch Spielpraxis weiter entwickeln und hat sich trotz mehrerer Angebote für uns entschieden. Er ist hoch veranlagt und kann uns im offensiven Mittelfeld weiterhelfen», erklärte HFC-Sportdirektor Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung. Der Neffe des ehemaligen HFC- und Nationalspielers Dariusz Wosz ist offensiv flexibel einsetzbar, vor allem aber rechts im Mittelfeld zu Hause.