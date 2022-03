Mit einem Pedelec ist eine 25 Jahre alte Frau in Hildesheim in ein Gebüsch gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war am späten Samstagnachmittag in einer Kurve von einem abschüssigen Weg abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten sie aus dem Gebüsch. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mit einem Pedelec ist eine 25 Jahre alte Frau in Hildesheim in ein Gebüsch gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war am späten Samstagnachmittag in einer Kurve von einem abschüssigen Weg abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten sie aus dem Gebüsch. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.