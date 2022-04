Ein 86 Jahre alter Mann ist in Hildesheim bei einem Zusammenstoß mit einem Roller tödlich verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei am Dienstagnachmittag stadteinwärts mit dem Roller unterwegs gewesen und mit dem Fußgänger kollidiert, als dieser die Fahrbahn überqueren wollte, teilte die Polizei mit. Der Senior starb noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde vier Stunden lang in beide Richtungen voll gesperrt. Der Fahrer des Kleinkraftrads wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.