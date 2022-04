Fußgänger und Reisende haben einen 59-jährigen Mann in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) vor einem Unglück bewahrt. Der Mann stürzte am späten Montagabend - vermutlich nach einem Schwächeanfall - in ein Gleisbett an einem Bahnhof, während ein Regionalzug auf ihn zufuhr, wie die Polizei mitteilte. Bahnreisende und Fußgänger warnten daraufhin den Zugführer, der eine Notbremsung machte. Der Zug konnte rechtzeitig stoppen. Der ins Gleisbett gefallene Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.