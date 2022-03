Unbekannte haben am Samstagabend in Hildesheim Süßigkeiten und Getränkedosen aus einem Snack- und Getränkeautomaten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten die Täter die Glasscheibe des Automaten am Bahnhof Derneburg, um an die Süßwaren zu gelangen. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Unbekannte haben am Samstagabend in Hildesheim Süßigkeiten und Getränkedosen aus einem Snack- und Getränkeautomaten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten die Täter die Glasscheibe des Automaten am Bahnhof Derneburg, um an die Süßwaren zu gelangen. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.