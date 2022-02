Hilfe aus der Luft: 600 Einsätze für Helikoper der Polizei

Die Polizeihubschrauberstaffel Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr rund 600 Mal im Einsatz gewesen. Dabei waren die Hubschrauber mehr als 800 Stunden in der Luft, wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag mitteilte. So unterstützte die Hubschrauberstaffel in 177 Fällen die Suche nach Vermissten. Besonders fordernd war den Angaben zufolge der Katastropheneinsatz im rheinland-pfälzischen Ahrweiler, das von Starkregenfluten Mitte Juli 2021 besonders stark betroffen war.

Bei der Hubschrauberstaffel der Landespolizei Sachsen-Anhalt arbeiten derzeit 16 Bedienstete. Die Flotte wurde in den vergangenen Jahren den Angaben zufolge für insgesamt rund 24 Millionen Euro modernisiert. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte: «Dank des Teams der Hubschrauberstaffel und der modernisierten Technik können wir bei sehr vielen Einsätzen auf Unterstützung aus der Luft setzen». Das erleichtere die Arbeit gerade bei der Suche nach Vermissten und der Absicherung von bestimmten Großveranstaltungen enorm.

Die Hubschrauberstaffel war aus Sicherheitsgründen auch zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2021 in Halle im Einsatz. Zudem unterstützte die Crew das Landeskriminalamt und den Zoll mehrmals erfolgreich dabei, illegale Cannabisplantagen zu entdecken, wie das Ministerium mitteilte.