Thüringen will geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine helfen. Sie sollen nach Möglichkeit eine berufliche Perspektive bekommen, so lange sie sich in Thüringen aufhalten. Der Kulturrat, Dachverband der Kultureinrichtungen im Land, solle dabei als Anlaufstelle dienen, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Ziel sei es, individuelle Unterstützung für die Geflüchteten zu vermitteln. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) erklärte, er plane in der nächsten Woche eine Kulturkonferenz, um weitere Hilfsmöglichkeiten auszuloten.

