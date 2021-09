Hitzlsperger will nicht DFB-Präsident werden

Thomas Hitzlsperger strebt nach seinem angekündigten Rückzug als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart nicht das Amt des DFB-Präsidenten an. «Von mir aus gibt es diese Ambitionen nicht», sagte der frühere Nationalspieler am Mittwoch. Zuvor hatte der Fußball-Bundesligist VfB bekanntgegeben, dass der 39-Jährige den Verein nach dem Ende seines Vertrags als Chef der Profifußball-AG im Herbst 2022 verlassen werde. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will am 11. März einen Nachfolger für den im Mai zurückgetretenen Fritz Keller wählen.

