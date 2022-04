Schnee und Glätte haben in der Nacht zu Samstag in mehreren Regionen Nordrhein-Westfalens zu Unfällen geführt. Im Hochsauerlandkreis wurden dabei insgesamt vierzehn Menschen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwischen Bromskirchen und Hallenberg habe ein 47 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle verloren und sei auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er frontal in das Auto eines 20-Jährigen geprallt. Der 47-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden demnach leicht verletzt.

Schnee und Glätte haben in der Nacht zu Samstag in mehreren Regionen Nordrhein-Westfalens zu Unfällen geführt. Im Hochsauerlandkreis wurden dabei insgesamt vierzehn Menschen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwischen Bromskirchen und Hallenberg habe ein 47 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle verloren und sei auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er frontal in das Auto eines 20-Jährigen geprallt. Der 47-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden demnach leicht verletzt.

In Arnsberg wurde laut Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen eine 53 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt, als ein entgegenkommendes Auto auf der glatten Straße frontal in ihren Wagen schleuderte. Ihre beiden Beifahrer sowie der zweite Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei im Hochsauerlandkreis meldete zudem drei weitere Unfälle mit leichtverletzten Menschen. Auch auf den Autobahnen in der Region habe der Schnee zu Unfällen geführt, sagte ein Sprecher der Dortmunder Autobahnpolizei am Samstag. «Es ist zu einer Vermehrung von Unfällen gekommen aufgrund der Witterungslage».

Im Oberbergischen Kreis sei der Schnee bis zum Samstagmorgen liegen geblieben, sagte ein Polizeisprecher. «Mittlerweile sind die Straßen aber frei.» Das Wetter habe am frühen Morgen noch zu «zwei, drei Unfällen mit Blechschäden» geführt. Am Freitagabend war ein Autofahrer im Oberbergischen Kreis schwer verletzt worden, als er in einer Kurve mit einem Streufahrzeug zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 37-Jährige ins Krankenhaus gebracht.