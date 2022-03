Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Dienstag (29. März) in die von der Flutkatastrophe betroffene Stadt Bad Münstereifel. Das sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Montagabend beim Talkformat «Ständehaus-Treff» der «Rheinischen Post». Scholz und er wollten sich ein Bild des Wiederaufbaus machen, so Wüst. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen war bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigt worden.

