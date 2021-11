Höchstwert bei Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.38 Uhr) hervorgeht, wurden 825 neue Fälle gemeldet, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg auf 116,1. Bisher war die Sieben-Tage-Inzidenz am 23. Dezember 2020 mit 108,9 am höchsten - bei damals 665 neuen Fällen.

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.38 Uhr) hervorgeht, wurden 825 neue Fälle gemeldet, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg auf 116,1. Bisher war die Sieben-Tage-Inzidenz am 23. Dezember 2020 mit 108,9 am höchsten - bei damals 665 neuen Fällen.