Höhenretter verteilen Geschenke an kleine Patienten

Als Superhelden wie Batman, Superman, Spiderman und Hulk verkleidet haben Höhenretter der Feuerwehr Osnabrück den Patienten des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück eine Freude gemacht. Die Einsatzkräfte seilten sich am Donnerstag vom Dach der Klinik ab und verteilten durch die Fenster Geschenke an die Kinder. Diese Aktion habe es in Osnabrück zum ersten Mal gegeben, teilte ein Sprecher des Hospitals mit. Die Idee stammt von der Feuerwehr. In anderen Städten hätten Höhenrettungsgruppen so etwas bereits gemacht, sagte ein Sprecher. Deshalb habe sich auch die Osnabrücker Feuerwehr für diese Aktion entschieden.

Als Superhelden wie Batman, Superman, Spiderman und Hulk verkleidet haben Höhenretter der Feuerwehr Osnabrück den Patienten des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück eine Freude gemacht. Die Einsatzkräfte seilten sich am Donnerstag vom Dach der Klinik ab und verteilten durch die Fenster Geschenke an die Kinder. Diese Aktion habe es in Osnabrück zum ersten Mal gegeben, teilte ein Sprecher des Hospitals mit. Die Idee stammt von der Feuerwehr. In anderen Städten hätten Höhenrettungsgruppen so etwas bereits gemacht, sagte ein Sprecher. Deshalb habe sich auch die Osnabrücker Feuerwehr für diese Aktion entschieden.