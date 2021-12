Höhepunkt bei Corona-Zahlen vorerst erreicht

Mediziner und Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sehen vorläufig den Höhepunkt bei den Corona-Infektionen erreicht. «Auch wenn wir das Plateau mittlerweile erreicht haben und die Zahlen ganz leicht rückläufig sind, gibt es keine Entwarnung», sagte Köpping am Freitag bei einer Pressekonferenz. Nach wie vor seien die Kliniken am Limit, es würden Patienten innerhalb der Kranken-Cluster verlegt und geplante Operationen abgesagt. «Wir wissen nicht, wie sich die Omikron-Variante in Sachsen auswirken wird.» Nach aktuellen Prognosen sei davon auszugehen, dass Omikron Ende Januar oder im Februar die vorherrschende Variante in Sachsen sei.

Der Vizepräsident der Sächsischen Ärztekammer, Uwe Köhler, sprach ebenfalls von einem Plateau bei den Corona-Zahlen. «Das macht zumindest ein Stückchen hoffnungsvoll, dass das über Weihnachten und die Feiertage so bleibt. Wie es danach weitergeht - Stichwort Omikron - das werden wir sehen, aber wir müssen uns schon darauf einstellen.»

Omikron sei noch einmal dreimal ansteckender als die Delta-Variante, sagte Köpping. Auch wenn sie meist nicht zu schwereren Verläufen führe, sorge die Summe der Infektionen für volle Intensivstationen.

Köpping appellierte noch einmal an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. «Manche sagen mir, dass sie auf den Totimpfstoff warten, manche sagen mir, dass sie auf den angepassten Impfstoff haben. Ich würde in dieser Situation gar nicht warten.» Wichtig seien weitere Erstimpfungen und Booster-Impfungen.