Höhere Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt

Dank einer kräftigen Zunahme bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hat die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt im dritten Quartal zugelegt. Es hätten 996.200 Menschen ihren Arbeitsort in Sachsen-Anhalt gehabt und damit 5100 mehr als im gleichen Vorjahresquartal, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Mit einem Plus von 0,5 Prozent sei der Zuwachs höher ausgefallen als im zweiten Quartal mit 0,1 Prozent. Im ersten Quartal war die Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch um 1,3 Prozent gesunken.

Dank einer kräftigen Zunahme bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hat die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt im dritten Quartal zugelegt. Es hätten 996.200 Menschen ihren Arbeitsort in Sachsen-Anhalt gehabt und damit 5100 mehr als im gleichen Vorjahresquartal, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Mit einem Plus von 0,5 Prozent sei der Zuwachs höher ausgefallen als im zweiten Quartal mit 0,1 Prozent. Im ersten Quartal war die Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch um 1,3 Prozent gesunken.

Während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im dritten Quartal zugenommen habe, sei die Zahl der marginal Beschäftigten und der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger rückläufig gewesen. Mehr Beschäftigte gab es vor allem in den Dienstleistungsbereichen mit einem Plus von 6100 Personen im Vergleich zum dritten Quartal 2020. Im produzierenden Gewerbe wurde ein Rückgang um 400 Beschäftigte verzeichnet. Die Daten basieren auf vorläufigen Berechnungen.