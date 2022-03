Ein 83 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall, bei dem eine 55 Jahre alte Autofahrerin beteiligt war, in einem Kreuzungsbereich von Bretzfeld (Hohenlohekreis). Der Radfahrer wurde durch die Kollision am Samstag so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Ein 83 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall, bei dem eine 55 Jahre alte Autofahrerin beteiligt war, in einem Kreuzungsbereich von Bretzfeld (Hohenlohekreis). Der Radfahrer wurde durch die Kollision am Samstag so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.