Hoher Sachschaden bei Brand in Einfamilienhaus in Regen

Hoher Sachschaden bei Brand in Einfamilienhaus in Regen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Regen ist ein Schaden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Wohnhaus im Ortsteil Metten ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte demnach bereits ein hölzerner Terrassenanbau. Auch auf den Dachstuhl griffen die Flammen über. Eine Ausdehnung auf das gesamte Haus sowie ein benachbartes Anwesen konnten verhindert werden, wie es hieß. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Regen ist ein Schaden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Wohnhaus im Ortsteil Metten ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte demnach bereits ein hölzerner Terrassenanbau. Auch auf den Dachstuhl griffen die Flammen über. Eine Ausdehnung auf das gesamte Haus sowie ein benachbartes Anwesen konnten verhindert werden, wie es hieß. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.