Hoher Sachschaden bei Feuer in Sehestedt

Der Brand eines Einfamilienhauses in Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Donnerstag einen Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Haus sei unbewohnbar. Der Brand habe sich nach ersten Erkenntnissen am späten Vormittag über einen angebauten Carport ins Dachgeschoss des Einfamilienhauses ausgebreitet. Warum das Feuer ausbrach, stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr gegen 18.00 Uhr beendet. Insgesamt 120 Einsatzkräfte waren demnach mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Den Angaben zufolge mussten sie mehrere Hundert Meter Schlauch zum nahegelegenen Nord-Ostsee-Kanal verlegen, um mit genug Wasser versorgt zu sein.