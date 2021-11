Hoher Schaden bei Feuer in Waldheimer Firma

Ein Feuer in einem Unternehmen in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) hat nach Polizeiangaben einen hohen sechsstelligen Schaden angerichtet. Auslöser war bisherigen Ermittlungen zufolge der technische Defekt einer Presse. Eine Straftat oder Fremdverschulden könnten ausgeschlossen werden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Das Feuer war am Mittwochvormittag ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt seien vier Mitarbeiter in der Werkshalle gewesen. Sie wurden vor Ort wegen Verdachts der Rauchgasvergiftung behandelt.

Ein Feuer in einem Unternehmen in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) hat nach Polizeiangaben einen hohen sechsstelligen Schaden angerichtet. Auslöser war bisherigen Ermittlungen zufolge der technische Defekt einer Presse. Eine Straftat oder Fremdverschulden könnten ausgeschlossen werden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Das Feuer war am Mittwochvormittag ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt seien vier Mitarbeiter in der Werkshalle gewesen. Sie wurden vor Ort wegen Verdachts der Rauchgasvergiftung behandelt.