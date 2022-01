Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus einen Brand in einer Halle. Foto: Andre van Elten/TNN/dpa

Hoher Schaden durch Feuer in Wittmunder Metallbaubetrieb

Ein Brand hat am Donnerstagabend in einem Wittmunder Metallbaubetrieb hohen Sachschaden verursacht. Eine Polizeisprecherin in Aurich bezifferte ihn auf eine Summe «im mittleren sechsstelligen Bereich». Ihr zufolge brach das Feuer aus noch unbekannter Ursache aus, gegen 18.30 Uhr sei dann die Polizei alarmiert worden. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Den Angaben zufolge waren rund 120 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz. Ungefähr um 21.30 Uhr wurde die Warnung der Bevölkerung vor der starken Rauchentwicklung aufgehoben.

