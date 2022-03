Hoher Schaden nach Brand in Stadel

Ein Brand in einem Stadel im Landkreis Augsburg hat einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Bei dem Feuer in der Nacht auf Donnerstag brannten auch ein Oldtimer und ein Anhänger ab, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wie es zu dem Brand kam, sei noch unklar. Der Eigentümer sei noch wenige Stunden vor dem Brand in dem Gebäude gewesen. Kurz vor Mitternacht stand der Stadel in Markt Fischach in Vollbrand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

