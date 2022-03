Hoher Schaden nach Fritteusenbrand in Bowlingcenter

Hohen Schaden hat der Brand einer Fritteuse in einem Bowlingcenter in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) verursacht. Die Polizei schätzte die Summe auf etwa 100.000 Euro. Das Gerät war am Dienstag wohl wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Es entwickelte sich starker Rauch, der in Richtung einer Bundesstraße zog. Die zwei anwesenden Beschäftigten und drei Familien verließen das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Mitarbeiter wurde vor Ort mit Sauerstoff versorgt; eine Frau kam in eine Klinik, da sie viel Rauch eingeatmet hatte.

Hohen Schaden hat der Brand einer Fritteuse in einem Bowlingcenter in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) verursacht. Die Polizei schätzte die Summe auf etwa 100.000 Euro. Das Gerät war am Dienstag wohl wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Es entwickelte sich starker Rauch, der in Richtung einer Bundesstraße zog. Die zwei anwesenden Beschäftigten und drei Familien verließen das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Mitarbeiter wurde vor Ort mit Sauerstoff versorgt; eine Frau kam in eine Klinik, da sie viel Rauch eingeatmet hatte.