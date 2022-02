Hoher Schaden nach Wohnhausbrand bei Kassel

Bei einem Wohnhausbrand in Naumburg (Landkreis Kassel) ist ein Schaden von etwa 150.000 bis 250.000 Euro entstanden. Ein Wagen vor dem Haus hatte am Dienstagabend Feuer gefangen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Die Flammen breiteten sich demnach auf ein weiteres Auto aus und griffen auf das Haus über. Zwei Mieter retteten sich laut Polizeiangaben ins Freie und blieben unverletzt. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar gewesen. Die beiden Fahrzeuge seien vollständig zerstört worden. Mehr als 70 Feuerwehrleute seien vor Ort gewesen. Die Ursache war noch unklar.

