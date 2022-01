Holstein-Stürmer Fridjonsson auf Vereinssuche

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel erteilt Stürmer Holmbert Fridjonsson die Freigabe. Der isländische Nationalspieler kann sich einen neuen Verein suchen. «Die Entscheidung, ob er bleibt oder sich verändert, liegt bei ihm», sagte Sportchef Uwe Stöver den «Kieler Nachrichten» (Samstag).

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel erteilt Stürmer Holmbert Fridjonsson die Freigabe. Der isländische Nationalspieler kann sich einen neuen Verein suchen. «Die Entscheidung, ob er bleibt oder sich verändert, liegt bei ihm», sagte Sportchef Uwe Stöver den «Kieler Nachrichten» (Samstag).

Der 28 Jahre alte Stürmer war erst im vergangenen Sommer von den Schleswig-Holsteinern verpflichtet worden. Lediglich in fünf Spielen wurde er für insgesamt 141 Minuten eingesetzt und konnte dabei nicht überzeugen. Vor wenigen Tagen hatte er sich mit Corona infiziert. Interesse an dem Isländer soll Drittligist VfL Osnabrück haben.

Holstein Kiel hat sich am vergangenen Donnerstag mit Mittelstürmer Kwasi Wriedt verstärkt. Der 27 Jahre alte gebürtige Hamburger und ghanaische Nationalspieler kam vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg. Dort hatte er in 44 Partien zwölf Tore erzielt. Eventuell wird er schon am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel der Kieler bei Jahn Regensburg eingesetzt.