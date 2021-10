HSV: Zweite Corona-Schutzimpfung im Volksparkstadion

Am Freitag findet im Hamburger Volksparkstadion eine zweite Corona-Schutzimpfung statt. Wie Fußball-Zweitligist HSV dazu mitteilte, werden bei dem Sondertermin von 17.00 bis 23.00 Uhr im VIP-Bereich der Arena auch Einmalimpfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten, die einen 2G-Zutritt im nächsten HSV-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (16. Oktober) möglich machen.

Gleiches gilt für Impflinge, die Anfang September die Erstimpfung des Wirkstoffes von BioNTech gespritzt bekamen, sie erhalten am Freitag ihre zweite Dosis und sind zum Düsseldorf-Match «durchgeimpft». Es wird zudem möglich sein, eine Erstimpfung mit BioNTech zu erhalten.

Der HSV bietet den Impflingen am Freitag zusätzliche Anreize an. Sie können an kostenlosen Stadionführungen teilnehmen. Sie erhalten am Impftag zudem 20 Prozent Rabatt auf die Produkte im HSV-Fanshop und haben darüber hinaus die Möglichkeit, im Fan-Restaurant «Raute» die Live-Übertragung des HSV-Spiels bei Erzgebirge Aue zu verfolgen, das am Freitag (18.30 Uhr/Sky) angepfiffen wird.