HSV in Dresden: Angriff auf direkte Aufstiegsplätze starten

Der Hamburger SV will schon mit dem ersten Spiel des Jahres seinen Rückstand auf die beiden direkten Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga verkürzen. Die Norddeutschen gastieren heute (18.30 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden. Dabei wollen sich die Hanseaten dem Trend der Vorjahre entgegenstellen. In den vergangenen drei Zweitliga-Jahren brach der HSV stets in der Rückrunde ein. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter ist Tabellendritter mit 30 Punkten. Sie hat sechs Zähler weniger als Tabellenführer FC St. Pauli und fünf Punkte weniger als der Zweite Darmstadt 98 auf dem Konto. Seine Mannschaft sei «hungrig, voller Energie und Ehrgeiz», sagte Walter.

