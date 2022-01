HSV siegt im Testspiel gegen Zweitliga-Rivalen KSC

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein kurzfristig angesetztes Testspiel in seinem Trainingslager in Spanien gegen den Ligarivalen Karlsruher SC gewonnen. Die Hanseaten setzten sich am Freitag in San Pedro de Alcántara mit 3:1 (2:0) durch. Zwei verwandelte Foulelfmeter durch Robert Glatzel (12.) und David Kinsombi (27.) brachten den HSV schon vor der Pause in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Robin Meißner (50.) auf 3:0. Ricardo van Rhijn konnte nur eine Minute später für die Karlsruher verkürzen. In der 70. Minute gab der dritte HSV-Torwart Tom Mickel nach seiner langwierigen Schulterverletzung sein Comeback.

Ursprünglich wollte der HSV an diesem Freitag gegen den NEC Nijmegen spielen. Der niederländische Erstligist hatte aber sein Trainingslager vorzeitig abgebrochen. Die Hamburger reisen am Samstag nach sechs Tagen im andalusischen Sotogrande zurück. In ihrem ersten Rückrundenspiel des neuen Jahres treten sie am 14. Januar (18.30 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden an.