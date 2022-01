HSV will niederländisches Talent Summerville ausleihen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV soll Interesse an dem niederländischen Profi Crysencio Summerville haben. Das berichten Hamburger Zeitungen (Mittwoch). Der 20 Jahre alte Flügelstürmer vom englischen Premier-League-Club Leeds United könnte eine Alternative zu Bakery Jatta und Feride Alidou auf den Außenbahnen sein. Letzterer wird spätestens im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechseln. HSV-Sportdirektor Michael Mutzel und das Management von Leeds United sollen derzeit Gespräche führen. Für den HSV käme ein Leihgeschäft bis Saisonende mit Kaufoption infrage.

Summerville hat in dieser Saison nur fünf Spiele in der Premier League bestritten und soll mehr Spielpraxis sammeln. In den Niederlanden war der schnelle U21-Nationalspieler zuvor in 21 Partien für den Erstligisten ADO Den Haag im Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.