Hügel wieder LSB-Präsident von Thüringen

Stefan Hügel wird den thüringischen Landessportbund auch in den kommenden drei Jahren führen. Am Samstag wurde der 60 Jahre alte Notar auf dem Landessporttag in der Arena des Steigerwaldstadions in Erfurt von den 62. Delegierten wiedergewählt. Neu im Präsidium sind die ehemaligen und noch aktiven Sportlerinnen und Sportler Katrin Apel und Thomas Röhler. Die zweimalige Olympiasiegerin im Biathlon sowie Speerwurf-Olympiasieger Röhler sind in der kommenden Amtszeit als Vizepräsidenten dabei.

Stefan Hügel wird den thüringischen Landessportbund auch in den kommenden drei Jahren führen. Am Samstag wurde der 60 Jahre alte Notar auf dem Landessporttag in der Arena des Steigerwaldstadions in Erfurt von den 62. Delegierten wiedergewählt. Neu im Präsidium sind die ehemaligen und noch aktiven Sportlerinnen und Sportler Katrin Apel und Thomas Röhler. Die zweimalige Olympiasiegerin im Biathlon sowie Speerwurf-Olympiasieger Röhler sind in der kommenden Amtszeit als Vizepräsidenten dabei.