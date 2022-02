Hund schaltet Herd ein und verursacht Wohnungsbrand

Ein Hund in Neustadt (Dosse) hat einen Herd eingeschaltet und so einen Wohnungsbrand ausgelöst. Die 23 Jahre alte Haltern hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge Leckerlis auf dem Herd liegen lassen und dann die Wohnung in der Stadt in Brandenburg verlassen, wie die Polizei in Neuruppin am Freitag mitteilte. Bei den Versuchen, an die Leckerlis zu gelangen, schaltete der 14 Wochen alte Vierbeiner dann vermutlich den Herd an. Aufmerksame Passanten bemerkten knapp eine Stunde später aufsteigenden Rauch. Bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag entstand Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Offen blieb zunächst, wie es dem Hund geht.

