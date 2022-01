Hunderte Demonstranten in Rostock gegen Corona-Maßnahmen

In der Rostocker Innenstadt haben sich am Montagabend nach Beobachtern mehrere Hundert Demonstranten sowie eine kleiner Zahl Gegendemonstranten versammelt. Nach etwa einer Stunde gab es noch keinen Demonstrationszug durch die Stadt, da die nötige Anzahl von Ordnern nicht bereitgestellt werden konnte. Die Polizei war mit starken Kräften vertreten. Es kam im Feierabendverkehr zu starken Behinderungen. Am Abend waren in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern weitere Demonstrationen geplant.

