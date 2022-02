Hunderte demonstrieren in Berlin gegen Corona-Maßnahmen

Wieder demonstrieren Menschen in Berlin gegen Corona-Beschränkungen. Der Zulauf für die Veranstaltungen wie auch für Gegenaktionen hält sich aber in Grenzen.

Erneut haben am Samstag Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht demonstriert. Wie die Polizei am Sonntag bilanzierte, nahmen an einer Demonstration vom Neptunbrunnen in Mitte Richtung Gesundbrunnen sowie an einem Autokorso in der Innenstadt etwa 400 Menschen teil. Zu Gegenveranstaltungen versammelten sich demnach am Samstag etwa 60 Menschen.

Laut Polizei verliefen die Aktionen weitgehend friedlich. Gegen einzelne Teilnehmer der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen seien Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht gefertigt worden.

Seit geraumer Zeit gehen in Berlin regelmäßig Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße. Zuletzt formierten sich auch immer wieder Menschen zu Gegenaktionen, bei denen sie sich gegen Verschwörungstheorien wandten sowie Solidarität und Zusammenhalt forderten.