Hunderte demonstrieren in Frankfurt gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in der Frankfurter Innenstadt gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Eine der Kundgebungen sei von der Versammlungsleiterin aufgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei einer weiteren Versammlung habe es am Nachmittag noch starken Zulauf gegeben. Um die verfügte Auflage eines Mindestabstands der Teilnehmer von 1,50 Metern zu überprüfen, habe die Polizei Abstandshölzer eingesetzt.

