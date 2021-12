Hunderte Menschen bei «Corona-Spaziergängen» in Thüringen

Wieder gehen in ganz Thüringen hunderte Kritiker und Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Bei den sogenannten Corona-Spaziergängen laufen auch Querdenker und Reichsbürger mit.

Erneut sind in ganz Thüringen wieder Kritiker und Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Über den gesamten Mittwoch hinweg fanden sogenannte Corona-Spaziergänge statt, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei sagte. Zuvor war über die sozialen Medien in mehreren Thüringer Städten zu den Protestaktionen aufgerufen worden.

Die meisten Menschen beteiligten sich nach Angaben des Sprechers in Jena, Saalfeld/Saale und Geisa an den Protesten. In Jena und Saalfeld waren demnach jeweils etwa 300 und in Geisa ungefähr 260 Menschen auf der Straße. Weitere Demos mit Teilnehmerzahlen im zweistelligen Bereich habe es in Nordhausen, Erfurt, Gera, Gotha und Hildburghausen gegeben.

Die Teilnehmer des Protests in Jena hätten Grablichter in der Hand gehalten, die Stimmung sei ruhig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung war nach seinen Angaben nicht angemeldet, durch die Versammlungsbehörde vor Ort habe es aber Auflagen wie Maskentragen und Abstandhalten gegeben. Die Menschen seien dem größtenteils nachgekommen.

Auch die übrigen Proteste im Rest des Landes seien weitestgehend störungsfrei verlaufen, sagte der Sprecher. Zwar musste die Polizei Teilnehmer im Sinne der Hygieneschutzbestimmungen verstärkt zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auffordern, größere Auseinandersetzungen gab es demnach jedoch nicht. Es kam zu mehreren Straftaten gegen das Versammlungsgesetz in Hinblick auf die geltenden Hygienemaßnahmen und zu einigen Ordnungswidrigkeiten.

Gegenproteste habe es lediglich in Jena gegeben. Dort versammelten sich etwa 13 Gegenteilnehmer - zu Ausschreitungen kam es nicht. Bei allen Protesten habe es sich nach Angaben des Sprechers um eine «gemischte Gemengelage zwischen Querdenkern, Reichsbürgern und bürgerlichem Klientel» gehandelt.