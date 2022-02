Hunderte Menschen bei Friedenskundgebung in Potsdam

Mehrere Hundert Menschen haben in Potsdam nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine für Frieden geworben. Am Alten Markt begann am Donnerstagabend eine Friedenskundgebung mehrerer Parteien und des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Glockenläuten der Nikolaikirche. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sprach von einem «erschütternden Tag» für die Ukraine und ganz Europa. Schubert sagte zu, dass Potsdam Flüchtlinge aufnehmen werde. «Wir dürfen, wenn es nötig wird, nicht wieder ewig über Lösungen streiten.» Die Stadt ist Mitglied des Bündnisses «Städte Sicherer Häfen».

