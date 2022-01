Hunderte Sturm-Einsätze: Ein Mann tödlich verletzt

Sturmtief Nadja zieht über Brandenburg und hält die Feuerwehren im ganzen Land auf Trab. In Beelitz wird ein Fußgänger von einem umstürzenden Wahlplakat tödlich getroffen.

Sturmtief «Nadja» ist mit teils orkanartigen Böen in der Nacht zum Sonntag auch über Brandenburg gezogen. Die Leitstellen der Feuerwehren berichteten von Hunderten Einsätzen vor allem wegen umgestürzter Bäume oder abgedeckter Hausdächer. In Beelitz (Potsdam-Mittelmark) wurde ein Fußgänger durch ein umstürzendes Wahlplakat tödlich verletzt.

Der Mann sei wenig später gestorben, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes am Sonntag. Das Plakat sei am Samstagabend kurz nach 22.00 Uhr nach einer starken Windböe auf den Mann gefallen, berichtete der Lagedienst. Weitere Verletzte habe es aber nicht gegeben. Die «B.Z.» (Online) hatte zuerst über den tödlichen Unfall berichtet.

Das Plakat war anlässlich der Landratswahl am kommenden Sonntag in Potsdam-Mittelmark aufgestellt worden. Der Kandidat der Piraten, Meiko Rachimow, erklärte seinen Wahlkampf nach dem tödlichen Unfall für beendet. Seine Wahlbanner der Großplakate würden noch am Sonntag abgehängt, erklärte Rachimow.

Die Feuerwehr-Leitstelle in Brandenburg/Havel berichtet über mehr als 100 Einsätze in der Nacht wegen umgestürzter Bäume, abgedeckter Dächer und umgekippter Wahlplakate. Auch die Feuerwehrleitstelle Lausitz in Cottbus meldete rund 150 Einsätze, vor allem wegen umgestürzter Bäume. In Drahnsdorf (Dahme-Spreewald) habe der Sturm einen Flügel eines Windrads angerissen, sagte der Sprecher der Leitstelle. Verletzt wurde niemand.

Die Leitstelle Nordost konnte zunächst keine Auskunft zu Zahlen geben, weil noch zu viele Einsätze liefen, so eine Sprecherin. Ebenso war die Lage im Osten des Landes bei der Regionalleitstelle Oderland. «Hier brennt die Luft», sagte der Einsatzleiter.