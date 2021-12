Hundertwasser-Ausstellung in Apolda trotz Corona Besuchserfolg

Die Hundertwasser-Ausstellung im Kunsthaus Apolda ist die zweiterfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Hauses. Seit der Eröffnung im Juni haben sich rund 22.500 Besucherinnen und Besucher die Arbeiten des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) in der thüringischen Stadt angeschaut, wie der Geschäftsführer des Kunstvereins Apolda, Hans Jürgen Giese, am Sonntag, dem letzten Ausstellungstag, sagte. Darunter seien auch 55 Schulklassen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gewesen. Bis zur tatsächlichen Schließung rechne man noch mit rund 100 weiteren Gästen. Nur die Ausstellung «Feininger im Weimarer Land» im Jahre 1999 sei ein noch größerer Besuchsmagnet gewesen.

Hundertwasser gehört zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Berühmt ist er vor allem für seine verspielt wirkenden Häuser. In Apolda wurden 80 seiner Arbeiten gezeigt, darunter 43 Originalgrafiken sowie Fotografien seiner Architekturprojekte und Poster für internationale Umweltorganisationen. Wegen der Corona-Pandemie war der Start der Schau unter dem Titel «Schönheit ist ein Allheilmittel» immer wieder verschoben worden.

«Hundertwasser hat uns erfolgreich durch die Pandemie geführt», sagte Giese. Die Ausstellung sei trotz Corona-Krise und aller damit einhergehenden Maßnahmen ein «unwahrscheinlicher Erfolg» geworden. Das sei auch den Gästen zu verdanken, die teils bis zu 45 Minuten in Schlangen für die Eingangskontrolle gewartet hätten. Zuletzt durften maximal 40 genesene oder geimpfte Gäste gleichzeitig im Haus sein.

Den Optimismus des Erfolges nehme man mit in das kommende Jahr, in dem vier Ausstellungen geplant seien, sagte Giese. Am 15. Januar eröffnet die erste Ausstellung «Über die Grenzen der Existenz» mit Werken von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz (bis 18. April).