IHK fordert Investitionen in Büsumer und Husumer Hafen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg fordert mehr Investitionen in die landeseigenen Westküstenhäfen Husum und Büsum. Dort seien notwendige Investitionen in Infrastruktur, Befahrbarkeit und Organisationsabläufe ausgeblieben oder nicht ausreichend erfolgt, erklärte die IHK am Mittwoch mit Blick auf das gemeinsam mit Partnern von der Westküste erarbeitete Positionspapier «Zukunftsfähigkeit der landeseigenen Westküstenhäfen».

«Die Häfen Husum und Büsum gehören zu den wichtigsten Standorten an der Westküste Schleswig-Holsteins und sie verfügen über große Entwicklungschancen», sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen. «Leider können sie ihre Potenziale nicht ausschöpfen.» Dies gefährde angesichts der Verkehrs- und Energiewende die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte und der Unternehmen vor Ort.

Bedingt durch Veränderungen in Transportlogistik, Verkehr und Querschnittsbereichen wie Energie, Digitalisierung und Klimapolitik bedarf es den Angaben zufolge dringend umfänglicher Maßnahmen vom Land, um die Häfen zukunftsfähig zu machen. So müsse in Husum dauerhaft ein Tiefgang von 4,70 Meter und in Büsum von 6,70 Meter im Innenhafen beziehungsweise 10,00 Meter an der Ostmole ermöglicht werden. Spundwände, Dalben und Reibepfähle müssten gegebenenfalls ertüchtigt und die berechneten Traglasten der Kaianlagen sowie der Zuwegungen wiederhergestellt werden. Zudem brauchen die Häfen den Angaben zufolge Investitionen in Hafenerweiterungen, um deren Fortbestehen zu sichern. Auch die Digitalisierung und die Hinterlandanbindung müssten verbessert werden.

Um die im Papier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Hafenentwicklung zu finanzieren, schlägt die IHK vor, künftige Einnahmen aus der Verklappung von Hamburger Baggergut vor Helgoland zu verwenden.