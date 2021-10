Illegales Autorennen auf Bundesstraße im Mittelrheintal

Zwei Autofahrer haben sich am späten Freitagabend auf der Bundesstraße 42 bei Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) ein illegales Rennen geliefert. Dabei verlor ein 22-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Mauer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde leicht verletzt und von Rettungssanitätern behandelt. Sein Auto wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Die Polizei entnahm dem Fahrer eine Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher. Die Polizei sucht nun noch dem zweiten an dem Rennen beteiligten Autofahrer. Die rechtsrheinische Bundesstraße war in Fahrtrichtung Neuwied etwa eine Stunde gesperrt.

