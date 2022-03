Ein Dachstuhlbrand in der Nacht zum Samstag hat 150.000 Euro Schaden an einem Einfamilienhaus in Osthausen-Wülfershausen (Ilm-Kreis) verursacht. Die Brandursache war zunächst noch unklar, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Von Brandstiftung werde derzeit nicht ausgegangen. Die vier Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten, verletzt wurde niemand. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

