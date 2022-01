Im Bus eingeschlafen: Junge nach Fahndung wieder zu Hause

Zu wenig Schlaf und ein anstrengender Schultag haben einem achtjährigen Jungen aus Boksee im Kreis Plön eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei eingebrockt. Der Junge war am Montagmittag nach der Schule in Kirchbarkau in einen Bus der Linie 424 gestiegen und in Honigsee auch noch im Bus gesehen worden, wie die Polizei mitteilte. Doch kam er den Angaben zufolge nie in seinem Heimatdorf an. Seine besorgten Eltern verständigten die Polizei, die daraufhin öffentlich nach ihm fahndete. Gefunden wurde der Achtjährige schließlich von einem Busfahrer - schlafend hinten in seinem Bus. Eine Streife habe den «mittlerweile wachen» Jungen darauf nach Preetz gebracht, «wo ihn Kollegen übernahmen und schließlich nach Hause nach Boksee zu den glücklichen Eltern brachten».

Zu wenig Schlaf und ein anstrengender Schultag haben einem achtjährigen Jungen aus Boksee im Kreis Plön eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei eingebrockt. Der Junge war am Montagmittag nach der Schule in Kirchbarkau in einen Bus der Linie 424 gestiegen und in Honigsee auch noch im Bus gesehen worden, wie die Polizei mitteilte. Doch kam er den Angaben zufolge nie in seinem Heimatdorf an. Seine besorgten Eltern verständigten die Polizei, die daraufhin öffentlich nach ihm fahndete. Gefunden wurde der Achtjährige schließlich von einem Busfahrer - schlafend hinten in seinem Bus. Eine Streife habe den «mittlerweile wachen» Jungen darauf nach Preetz gebracht, «wo ihn Kollegen übernahmen und schließlich nach Hause nach Boksee zu den glücklichen Eltern brachten».