Im Streit zum Messer gegriffen: Zwei Verletzte

Bei einem heftigen Streit in Dassel im Landkreis Northeim haben sich zwei angetrunkene Männer mit Messerstichen gegenseitig verletzt. Am Freitagabend seien ein 24-Jähriger und ein 38-Jähriger aneinander geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Schließlich griff der Jüngere zu einem Messer und es kam zu einer massiven Auseinandersetzung. Dabei trugen beide Männer Schnitt- und Stichverletzungen davon. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

