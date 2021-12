Impfen bei Latino-Klängen in Frankfurt

Latino-Klänge samt Piks statt Weihnachtslieder: Im Club Changó im Frankfurter Bahnhofsviertel wurde am ersten Weihnachtsfeiertag gegen das Coronavirus geimpft. Am Vormittag sei ordentlich was los gewesen, berichtete Betreiber Ferdinand Hartmann am Samstag. «Da haben wir richtig Gas gegeben.» Wie schon am Heiligabend sollte in dem Club bis in den Abend hinein geimpft werden. Es seien zwei Ärzte und Arzthelfer im Einsatz, auch könnten sämtliche Impfunterlagen gleich vor Ort digitalisiert werden, berichtete Hartmann. In Hessen liefen an Heiligabend sowie den Weihnachtstagen einige Impfaktionen, an Heiligabend etwa vormittags auch in der Vorhalle des Frankfurter Doms. Einige Impfzentren hatten ebenfalls zeitweise geöffnet.

