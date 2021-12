Impfmarathon: «Können bis zu 2000 Menschen am Tag impfen»

Ein 60-stündiger Impfmarathon hat am Freitag in Aachen begonnen. «Jeder wird geimpft, der geimpft werden kann. Wir können bis zu 2000 Menschen am Tag impfen», sagte ein Sprecher der Städteregion Aachen. Um die große Nachfrage nach Corona-Impfungen zu bewältigen, bietet die Städteregion drei Tage lang rund um die Uhr Impfungen im Einkaufszentrum Aachen-Arkaden an.

Nach Angaben des Sprechers können Interessierte bis Sonntagabend ohne Termin ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung bekommen. Neben den Impfstoffen Moderna und Biontech/Pfizer gebe es auch Johnson & Johnson für Erstimpfungen.

Die Aktion sei bisher gut angelaufen. «Wir hatten schon einen großen Andrang. Es standen schon mehr als 100 Leute an», sagte der Sprecher. Aktuell seien zehn Ärzte in zehn verschiedenen Kabinen im Einsatz. Hilfsorganisationen wie Johanniter, Malteser, DRK, DLRG und THW unterstützen mit ehrenamtlichen Helfern.