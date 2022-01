Impfpflicht-Gegner demonstrieren erneut in Düsseldorf

Mehr als 7000 Gegner einer Corona-Impfpflicht haben am Samstag in Düsseldorf an einer Demonstration durch die Innenstadt teilgenommen. Eine Person, die der «Querdenken»-Initiative zugerechnet wird, hatte eine Kundgebung mit 2500 Teilnehmern angemeldet. Die Demonstration sei «weitgehend störungsfrei und friedlich» verlaufen, hieß es am Abend. Es galt die Masken- und eine Abstandspflicht von 1,5 Metern. Einsatzkräfte nahmen einen Teilnehmer in Gewahrsam, da bei ihm während der Kontrolle nach einem Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Messer gefunden worden war. In Dutzenden Fällen seien Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

