Impfquote bei der Polizei in Sachsen-Anhalt erhöht sich

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat die Impfquote bei ihren Beamtinnen und Beamten weiter erhöht. Wie das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte, sind inzwischen knapp 83 Prozent der Vollzugsbediensteten zweimal gegen das Coronavirus geimpft. Die Polizei liegt damit über dem landesweiten Schnitt, der laut Robert Koch-Institut derzeit bei 69,7 liegt. Vor einem Monat habe die Quote bei der Landespolizei noch bei knapp 80 Prozent gelegen. Aussagen über die Impfquote seien möglich, seit die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt wurde.

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat die Impfquote bei ihren Beamtinnen und Beamten weiter erhöht. Wie das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte, sind inzwischen knapp 83 Prozent der Vollzugsbediensteten zweimal gegen das Coronavirus geimpft. Die Polizei liegt damit über dem landesweiten Schnitt, der laut Robert Koch-Institut derzeit bei 69,7 liegt. Vor einem Monat habe die Quote bei der Landespolizei noch bei knapp 80 Prozent gelegen. Aussagen über die Impfquote seien möglich, seit die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt wurde.

Zudem seien inzwischen fast 2500 Booster-Impfungen im Polizeiärztlichen Zentrum verabreicht worden. Wie viele Polizistinnen und Polizisten insgesamt schon geboostert sind, sei nicht bekannt, weil sich die Bediensteten ihre Auffrischungsimpfung auch anderswo holen könnten.