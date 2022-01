In Sachsen-Anhalt wiederholen viele Schüler eine Klasse

In Sachsen-Anhalt wiederholen deutlich mehr Kinder und Jugendliche eine Klassenstufe als im bundesweiten Schnitt. Deutschlandweit lag die Quote im Schuljahr 2021/22 bei 1,4 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei 2,3 Prozent der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Einen höheren Wiederholeranteil als Sachsen-Anhalt hatten nur Bayern mit 2,8 und Mecklenburg-Vorpommern mit 2,5 Prozent. In Berlin war der Anteil mit 0,9 Prozent am niedrigsten. Erfasst wurden Schüler, die eine Klasse freiwillig wiederholten oder nicht versetzt wurden.

Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, wiederholten bundesweit wie auch in allen Bundesländern weniger Schüler eine Klasse als im vorangegangenen Schuljahr 2019/20. Die Quote der Wiederholer sank bundesweit von 2,3 Prozent im Schuljahr 2019/20 auf zuletzt 1,4 Prozent. In Sachsen-Anhalt ging der Wiederholeranteil von 2,6 auf 2,3 Prozent zurück.

Die Statistiker ordneten die Rückgänge vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie so ein: «Aufgrund von Unterrichtsausfällen, Wechsel- und Distanzunterricht wurden in vielen Bundesländern besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt. So wurde die Versetzung vielfach nicht mehr an die schulischen Leistungen geknüpft.» Sachsen-Anhalt hatte den Schülern im Schuljahr 2020/21 einmalig die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung ohne Anrechnung auf die Gesamtverweildauer eingeräumt.