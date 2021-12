In Stauende gekracht: Mann auf A2 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 zwischen Magdeburg und Berlin ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 69-Jährige war am Mittwochmittag kurz vor der Anschlussstelle Burg (Landkreis Jerichower Land) in ein Stauende hineingefahren, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen kollidierte mit einem Sattelzug und wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack und er kam in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A2 in Richtung Magdeburg wurde gesperrt. Warum der Mann das Stauende übersehen hatte, war zunächst unklar.

