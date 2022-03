Das Unternehmen UniverCell in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Donnerstag eine leistungsfähige neue Maschine offiziell in Betrieb genommen und wird damit nach eigenen Angaben zum größten Elektrodenproduzenten für den Nicht-Fahrzeug-Markt in Europa. Das Unternehmen produziert Elektroden, Zellen, Module und Batterien auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie.

Mit einem Knopfdruck setzte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die 70 Meter lange Beschichtungsanlage in Gang. «Schleswig-Holstein ist auf dem Weg zum Energiewendeland Nummer eins», sagte er. «Mit der europaweit größten Elektrodenfertigung hier in Flintbek ist UniverCell ein herausragender Bestandteil dieses Zukunftsmarkts und stärkt damit Schleswig-Holsteins Position als Batteriezellstandort.» Mit der neuen Maschine erweitert UniverCell den Angaben nach die Fertigungskapazität von 100 Megawattstunden auf mehr als 1,5 Gigawattstunden.

Lithium-Ionen-Batterien werden unter anderem gebraucht für Windräder und Solaranlagen, Baustellenausrüstung, medizinische und maritime Anwendungen und Robotik. Auf diese Märkte hat sich das Unternehmen spezialisiert.