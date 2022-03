Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages ist im Saarland etwas zurückgegangen. Von Freitag auf Samstag (Stand: 3.36 Uhr) kamen 3317 neue Fälle hinzu, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Tag davor waren es 3928 Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert der bestätigten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, ging dennoch nach oben: von 2239,0 am Vortag auf nunmehr 2273,7.

Laut RKI wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Pandemie im Saarland auf 1476. Auf den Intensivstationen saarländischer Krankenhäuser lagen zuletzt 52 erwachsene Patienten mit Covid-19, wie Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag zeigten (Stand 9.05 Uhr). Sieben dieser Patienten mussten beatmet werden.