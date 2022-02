Infraleuna: Erdgaslieferungen gesichert

Am Chemiestandort Leuna ist die Versorgung mit Erdgas als Rohstoff und für die Produktion nach Unternehmensangaben derzeit gesichert. Ein Sprecher der Betreibergesellschaft des Standortes, der Infraleuna GmbH, sagte am Mittwoch auf Anfrage, aktuell gebe es keine Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Gaslieferungen.

Erdgas ist die Basis für die Energieerzeugung in den Kraftwerken von Leuna und ist auch je nach Firmenprofil für die Produktion wichtig. Am Chemiestandort Leuna (Saalekreis) sind rund 100 Unternehmen mit 14.000 Beschäftigten ansässig. Flächenmäßig gilt Leuna als einer der größten Standorte seiner Art in der Branche in Deutschland. Infraleuna vermarktet den Standort und bietet Serviceleistungen an.

Im benachbarten Spergau befindet sich die Leuna-Raffinerie des französischen Konzerns Total (Paris). In der Total Energies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (Spergau/Saalekreis) wird aus Rohöl Kraftstoff hergestellt, der an rund 1300 Tankstellen geliefert wird. Das Rohöl für die Raffinerie wird nach Unternehmensangaben zum Großteil per Pipeline aus Russland bezogen. Die Destillationsanlage verarbeitet nach Angaben des Unternehmes am Tag durchschnittlich 30.000 Tonnen Rohöl. Die Raffinerie verfügt zudem über ein großes Tanklager für Vorräte.